Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против двух мужчин, обвиняемых в разбойном нападении.В январе 2020 года один из нынешних подельников решил украсть дорогостоящее судовое оборудование со склада в селе Вольно-Надеждинское. В помощь он взял брата и своего знакомого. Он же разработал план \\"операции\\", нашел макеты оружия, схожие с автоматами Калашникова, маски, лом и строительные хомуты.Ночью 25 января новоявленные джентльмены удачи прибыли на грузовике к территории склада. Они взломали навесной замок на воротах и проникли на охраняемую территорию и, угрожая псевдоавтоматами, связали сторожу руки строительными хомутами.Со склада грабители увезли грузовое транспортное оборудование стоимостью свыше 11 миллионов рублей, а также прихватили и телефон сторожа.Двоих разбойников задержали спустя 5 дней. Полиция нашла и место хранения похищенного имущества. Однако третий соучастник преступления скрылся от следствия и до сих пор находится в федеральном розыске.На сегодня собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14