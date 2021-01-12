МТС на основе обезличенных больших данных проанализировала трафик онлайн-сервисов, которые посещали приморцы в новогоднюю ночь и во время январских каникул. В ТОП-3 решений, спрос на которые вырос максимально, оказались онлайн-кинотеатры, геймерские сайты и интернет-магазины.В новогодние праздники жители Владивостока продолжили активно использовать цифровые сервисы и онлайн-развлечения. Во время январских каникул во Владивостоке наибольший рост показали онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео. Интерес к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube стабильно высок: на 658% выше по сравнению со средними показателями 2019 года, несмотря на работающие кинотеатры и театры с новогодними фильмами, спектаклями и шоу.На втором месте среди наиболее востребованных сайтов оказались киберспортивные и геймерские ресурсы: на 569% выросло количество обращений к Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Причем, геймеры использовали игры и стриминговые платформы, в том числе, для общения друг с другом.В тройку самых популярных сервисов традиционно вошли интернет-магазины: горожане оценили удобство шопинга онлайн и не собираются от него отказываться даже во время каникул – интерес к покупкам в сети вырос на 438%.Общий индекс цифровой активности во Владивостоке, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных (Big Data), в новогоднюю ночь оставил 8 баллов, а в среднем во время январских каникул, достиг 9 баллов. По этому показателю дальневосточная столица опередила города-миллионники – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар. В целом, количество обращений к цифровым решениям в регионе на 92% превышает показатели 2019 года.Об индексе цифровой активностиМТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.