Недавно появившееся в Интернет видео, на котором личности маргинального вида на «умной» остановке Владивостока распивают водку, а стоящие рядом полицейские бездействуют, вызвало немалый общественный резонанс. Как выяснилось, если бы автор кадров продолжил съемку далее, окончание этой истории сильно бы поубавило критики в адрес полиции.По информации VL.ru, 6 января сотрудники полиции обнаружили пятерых мужчин, «отдыхавших» со спиртным на лавочках остановки. В момент, который попал на видео, полиция как раз дожидалась служебной машины, чтобы отвезти нарушителей в отдел.Как сообщила пресс-службе УМВД России по Владивостоку, на задержанных составили два протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Кроме того, три протокола составлено по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом».За нарушение правил режима повышенной готовности предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. За употребление алкоголя в общественном месте — до 1000 рублей.Возможно, такое окончание истории с «обнаглевшими бомжами» придется по душе множеству горожан, которым не нравится использование бездомными новеньких остановок в качестве распивочных. Однако, понятно, что проблему существования людей без определенного места жительства в мегаполисе, такими «арестами» решить не удастся.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14