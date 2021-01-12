Во Владивостоке в связи с трудностями, возникшими для передвижения автотранспорта из-за неблагоприятных погодных условий, временно ограничен проезд по улице Капитана Шефнера. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.Как пояснили специалисты мэрии, движение закрыто в связи с возможным образованием гололеда.«Подъем на Капитана Шефнера оставался открытым сегодня до обеда. Несмотря на то, что спуск чистили и обрабатывали противогололедными материалами, на участке становится проблематично проехать автотранспорту. Во избежание массовых аварий принято решение о временном ограничении движения на данном участке», - сообщили специалисты муниципального предприятия.Ранее городские власти рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.О времени открытия дороги для движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.По данным Примгидромета, выпадение снега в Приморье продолжится. Завтра, 13 января, осадки выпадут на большей территории края, в том числе снег ожидается и во Владивостоке.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14