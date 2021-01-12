На прошлой неделе синоптики предупреждали жителей Приморья об опасном погодном явлении – штормовом холодном ветре, который при относительно высокой температуре превращает судна в огромные ледовые глыбы. Выходить в море в таких условиях опасно. Вы только представьте корабль, который полностью покрыт толстым слоем льда, словно побывал в гостях у Снежной королевы. Оказаться на таком в открытом море – история не для слабонервных. На прошлой неделе в сети появилось видео – ни что иное, как доказательство того, что обледеневшее судно – страшное, но чертовски зрелищное явление.«Я с женой разговаривал. При переходе из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Шли больше недели. 1,5 дня прятались. Тайфун. Там не циклон. Там тайфунище был. Волна была до 10 метров» - эмоционально рассказывает один из моряков, снявших обледеневший корабль на мобильный.Видео, которое распространилось в сети, тут же стало предметом бурных обсуждений жителей Приморья. Они спешили поделиться своими размышлениями на этот счет. Были среди комментаторов и знатоки, которые рассказали, что при обледенении главная задача моряков – как можно быстрее освободить судно от ледовых оков. Некоторые приморцы и вовсе никогда не видели обледенения судна, поэтому видео было для них познавательным и впечатляющим.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14