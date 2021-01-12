Служба судебных приставов провела проверку по жалобе о нарушении прав жительницы Приморья представителями НАО «ПКБ».Было установлено, что коллекторы приобрели право требования задолженности более 350 тысяч рублей по кредитному договору. Специалист НАО «ПКБ», не имея законных оснований, сообщил 81-летней женщине, которая является бабушкой должницы, о долгах внучки, а также другие ее персональные данные. Во время личной беседы представитель кредитора оказал на пожилую женщину психологическое давление и она, пытаясь помочь внучке, отдала в счет оплаты по кредиту 2200 рублей.В отношении НАО «ПКБ» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».Рассмотрев протокол, суд признал вину юридического лица и назначил ему штраф — 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14