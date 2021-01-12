Сообщение о том, что в бесплатный прокат, обеспечивающий инвентарем лыжную трассу на острове Русский, не вернули шесть пар лыж, появились в СМИ 6 января. Тогда же исчезли и две пары лыжных ботинок. Как оказалось, через несколько дней у людей взявших лыжи проснулась совесть.10 января два комплекта инвентаря появились около стоек, на которых хранятся лыжи. Как сообщает VL. ru со ссылкой на сотрудников базы, в списке выданных в текущий день лыж это спортивное снаряжение не значилось.Кто взял лыжи, а затем вернул их назад, видимо, так и останется неизвестно. Но отрадно, что эти люди все же отказались от мысли присвоить государственное добро и, возможно, лишить кого-то из любителей лыжных прогулок возможности прокатиться по снегу.Кстати, кражи усложнили гостям трассы получение спортинвентаря в прокат. Теперь людям нужно непременно предоставлять свои паспортные данные.Как и ранее администрация Владивостока просит вернуть остальные украденные лыжи и ботинки и обещает, что никаких последствий за правонарушение не будет.Лыжную трассу на острове Русском открыли в конце декабря. В бесплатном прокате есть лыжи и ботинки. Гостям приготовлены теплые раздевалки. Есть и кафе, где можно перекусить и выпить чая. Как сообщает краевое управления спорта, ежедневно спортивный объект посещает около 500 человек.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14