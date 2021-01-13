Сегодня, 13 января, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает \\"Примпогода\\". Облачно, местами пройдет небольшой, умеренный снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-11°C. А это значит, что стоит ожидать новых осложнений на дорогах Приморья.Во Владивостоке сегодня будет облачно, временами с вероятностью в 60% пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица - последствия вчерашнего снегопада. Ветер южный слабый до умеренного, вечером северный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4°C.В Уссурийске облачно, возможен небольшой снег, правда его вероятность ниже, чем во Владивостоке - всего 40%. На дорогах местами гололедица. Ветер южный слабый, во второй половине умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.В Находке облачно, возможен небольшой снег, вероятность его выпадения здесь 40%. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -1...-3°C.