В Приморье завершены поиски пропавшей 16-летней Людмилы Курбак. 16 декабря она ушла из школы-интерната в п. Кавалерово и не вернулась.К поискам пропавшей девушки-подростка подключились полицейские и волонтеры ПРОО \\"Примпоиск\\". Основные поиски были развернуты в Кавалерово, но искали ее по всему Приморью.Людям, занятым в поиске, было известно о пропавшей не так уж и много. рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы длиной до плеч. В день пропажи на ней была вязаная красная шапка, серая кофта, черный пуховик, синие джинсы, коричневые ботинки, а при себе имела светло-серый рюкзак.Благодаря совместным усилиям пропавшую Людмилу удалось найти. Ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, она вернулась в школу-интернат. Волонтеры благодарят всех, кто принимал участие в поисках Людмилы.