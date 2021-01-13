Сервис SuperJob выяснил у россиян, каким они видят основной источник дохода по достижении пенсионного возраста и какую сумму пенсии считают достойной. Жители Владивостока попали в топ пенсионных ожиданий. Более высокие пенсионные ожидания, чем в столице Приморье, есть лишь у жителей Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы.Так жители Владивостока оценили, что достойная пенсия для них составляет 43200 рублей. В столице соседнего региона - Хабаровске - горожане хотели бы получать на 200 рублей больше. Самые высокие пенсионные ожидания у москвичей - 44500 рублей и петербуржцев - 43500 рублей.Примечательны и другие показатели исследования. Так среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40000 руб. в месяц. Запросы у мужчин выше, чем у женщин: 41300 и 38500 руб. соответственно. Представления о достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста опрошенных: 34100 руб. у молодежи до 24 лет и 41800 руб. у респондентов старше 45 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и с ростом уровня доходов опрошенных: 33200 руб. у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 45300 руб. у граждан, зарабатывающих от 80 тыс. руб.