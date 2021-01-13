Приморские полицейские, выявляя правонарушения, связанные с оборотом оружия, задержали гражданина, находившегося более десяти лет в федеральном розыске.В Артеме на улице Космонавтов сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия совместно с офицерами СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю изъяли из дома 30-летнего местного жителя гладкоствольное ружье, травматический пистолет и 31 патрон калибров 9 и 20 миллиметр.Дальнейшее расследование привело в лесной массив в окрестностях реки Кневичанка, где был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами: пистолет Макарова, револьвер, пистолет самозарядный малогабаритный, 139 патронов различного калибра, 2 гранаты, 3 унифицированных запала ручной гранаты, приспособление для бесшумной стрельбы.Оружие отправлено на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. После них примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Человек, который хранил весь этот арсенал, пока привлечен к административной ответственности и дал письменное обязательство о явке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.История с обнаружением такого количества нелегального оружия у одного человека сама по себе неординарная. Еще необычнее она стала, когда в гостях у приморца сотрудники полиции обнаружили 31-летнего гражданина, 11 лет находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности. Этого мужчину, закономерно, заключили под стражу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14