Оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приморье огласил свежую статистику заболеваемости, и она вновь оказалась неутешительной. Как сообщили «КП» в пресс-службе правительства края, болезнь унесла жизни еще 3 приморцев. Всего с начала эпидемии с инфекцией не справились 429 пациентов.Специалисты также зафиксировали 230 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся за все время пандемии выросло до 32 312.Из позитивных новостей стоит отметить, что за минувшие сутки число выздоровевших пополнил 271 житель края. Всего излечились 23 740 человек.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14