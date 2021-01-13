В 2021 году в Приморье доплаты к пенсии станут получать значительно больше пенсионеров. Об этом сообщили представители министерства труда и социальной политики Приморского края.«Если в прошлом году на доплату могли претендовать пенсионеры, общий доход которых не превышал 10775 рублей, то с января она будет начисляться гражданам с доходом ниже 12119 рублей», — пояснили специалисты.Право на доплату предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Из-за существенного повышения прожиточного минимума увеличилось и число пожилых людей, которые получат эту социальную поддержку.Уточняется, что в общий доход входят все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджетов. Это пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.Сам же размер региональной доплаты к пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением человека.— Тем, кто ранее не получал региональную доплату к пенсии, но имеет доход ниже 12119 рублей, советую незамедлительно обратиться в МФЦ. Мера социальной поддержки начнет действовать только после подачи заявления, проверки документов и принятия решения. Уже в январе мы предусмотрели на этот вид поддержки пенсионеров 262 миллиона рублей, — сообщила региональный министр труда Светлана Красицкая.Кроме пожилых людей с низкой пенсией на доплату могут рассчитывать инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца.Для получения подробной информации по вопросам выплаты можно позвонить в Центр социальной поддержки населения Приморского края по телефону: 8-800-30-22-145.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14