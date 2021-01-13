12 января в 15:57 в пожарно-спасательную службу Находки поступило сообщение о том, что в районе улицы Артемовская горит неэксплуатируемая хозяйственная постройка.Огнеборцы прибыли к месту пожара уже через 10 минут. После проведения разведки стало понятно, что горят хозяйственная постройка, деревянный забор и бытовой мусор рябом со строением.Пожарные приступили к тушению и в 16:15 огонь был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1532 квадратных метров. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14