Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело против 51-летнего мужчины, которого подозревают в незаконной добыче и продаже частей особо ценных диких животных.17 сентября 2020 года, как считают следователи, подозреваемый в Дальнереченском районе продал иностранцу за 300 тысяч рублей 4 клыка амурского тигра.Надо отметить, что это уже второе дело против мужчины. Первое было возбуждено ранее по этой же статье. Гражданин и его знакомый пытались продать шкуру и другие части амурского тигра за 700 тысяч рублей. Купить незаконный товар они также предложили иностранцу. Криминальные торговцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после того, как получили деньги от покупателя.Уголовные дела решено соединить в одно производство. Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России о Приморскому краю, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14