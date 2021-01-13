Серьезное ЧП произошло в одной из автомастерских во Владивостоке. В ночное время вспыхнули две машины, припаркованные на Нейбута, неподалеку от бокса. По сообщениям очевидцев, авторемонтом здесь занимаются граждане КНР.Как именно случился пожар, предстоит выяснить специалистам. Судя по видео, Nissan X-Trail и Toyota Corolla Fielder выгорели дотла. Хозяевам авто можно только посочувствовать. Машины, оставленные в ремонте, превратились в груду металлолома.Сообщение о пожаре поступило в 04:46. Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные прибыли по указанному адресу спустя 8 минут. К моменту приезда специалистов обе машины полностью охватил огонь. В 04:56 пожар удалось локализовать, а в 05:24 полностью ликвидировать. Пламя успело распространиться на площадь 10 квадратных метров.«Жестко», «Конкуренты подожгли, наверное», «Лет 8 назад в катакомбе у китацев моя тоже подгорела, ну не так сильно», «Можно туманку из бампера продать», – делятся мнениями пользователи сети.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14