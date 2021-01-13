Открыт для движения автотранспорта участок дороги на улице Капитана Шефнера во Владивостоке. Об этом сообщили представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). На участке вчера в связи со снегопадом вводили ограничения, чтобы избежать массовых дорожно-транспортных происшествий.«Минувшей ночью на самом крутом спуске в городе, на улице Капитана Шефнера, велась повторная очистка дороги и обработка противогололедными материалами. Сегодня утром участок открыли для движения автотранспорта», — рассказали специалисты СГТ.Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что от осадков первого в этом году снегопада улицы в круглосуточном режиме очищают более 130 единиц специализированной дорожной техники. С помощью малой коммунальной техники и снегоочистителей расчисткой тротуаров, лестниц, виадуков, автобусных остановок занимаются дорожные рабочие.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14