Забавная ситуации, в центре которой оказался дворник, привлекла внимание жителей Приморья. Ну, очевидно, что пройти мимо такого снимка было сложно. Случилось все в одном из заснеженных дворов. На детской площадке навес над песочницей стал «листом» для любовного послания. Признание емкое и лаконичное: «Леша, я люблю тебя».Только вот слишком ответственный дворник смахнул чувственное послание и стал темой дня в сети. Как утверждают пользователи интернета, случилось все в районе Второй речки во Владивостоке. Прочитал ли Леша признание, или сантименты девушки так и остались незамеченными – неизвестно. Но вот дворника уже успели окрестить в ревнивцы. «Никакой любви в мою смену», «потому что любви нет» - шутят приморцы от имени уборщика.Резюмируя, снимки здорово подняли настроение, некоторые даже позавидовали Леше, которому так повезло с воздыхательницей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14