В Приморье 14 января начнется традиционный фестиваль корюшки. Организаторы сообщают, что в нынешнем году купить любимую зимнюю рыбу можно будет по специальной цене не только в ресторанах краевого центра, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка».Организаторами «Фестиваля корюшки» стали проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края. Поддержку оказали правительство края и мэрия Владивостока.«Каждый фестиваль корюшки — это креативный вызов для шеф-поваров: они придумывают новые блюда из корюшки и доказывают, что ее вкусовой „репертуар“ не ограничивается только „жарехой“. Всего в фестивале примут участие более 20 ресторанов Приморского края», — уточнили в Pacific Russia Food.Ни одно фестивальное меню не обои дется без классическои жаренои корюшки по специальнои промоцене: 100 граммов хрустящеи рыбки за 100 рублей.Участники фестиваля корюшки 2021 года:— рестораны Syndicate и Port Cafe;— сеть ресторанов Tokyo во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске;— паб Billy’s Pub— ресторан авторской кухни Gastroli Grill— ресторан «Миллионка»— бар Tooman;— бельгийский бар Brugge Pub;— семейное кафе HUNTER cafe and bowling;— бар Alaska Urban Grill;— ресторан «Пхали-Хинкали»;— итальянский ресторан PastaMORE;— Гастробар GUSTOЕще одно новшество на фестивале этого года: по многочисленным просьбам участников в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы — наваги. Ранее два года подряд команда Pacific Russia Food проводила два отдельных фестиваля: корюшки и наваги. Теперь решили попробовать новый формат и в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для любителей наваги.Гастрономический праздник на свежем воздухе «Народная рыбалка» также не обойдется без вариаций блюд из корюшки от шеф-поваров ведущих ресторанов региона. Кроме того, в программе соревнования по подледной рыбалке, конкурсы и горячий чай. Праздник пройдет 23 января прямо на льду Амурского залива в районе Спортивной набережной Владивостока.Фестиваль корюшки продлится до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14