Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что не приступивших к уборке снега предпринимателей начнут штрафовать уже с завтрашнего дня, 14 января.На оперативном совещании под руководством главы города шел разговор о том, что административные комиссии краевого центра начинают рейды по контролю за соблюдением предпринимателями и организациями правил благоустройства. Работники мэрии доложили об уже проделанной работе и будущих мероприятиях по наведению порядка после снегопада.— Сегодня основная задача на день — не только продолжить убирать снег с дорог, но и навести, в первую очередь, порядок на лестницах, виадуках и тротуарах. Административные комиссии должны уже приступить к рейдам и проверить, как к своим обязанностям относятся владельцы магазинов, кафе, парикмахерских и других предприятий, — сказал Олег Гуменюк.Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, сегодня у организаций различных форм собственности еще есть время убрать на подведомственных территориях выпавший снег и лед. Уже завтра утром комиссии начнут составлять протоколы.Согласно требованиям законодательства за непринятие мер по уборке снега юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 тысяч до 10 тысяч, а физическим — от 1 тысяч до 3 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14