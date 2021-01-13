Пожарные Артемовского городского округа ликвидировали пожар, который произошел сегодня, 13 января.Сообщение о возгорании в двухэтажном складском помещении поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 10:32. Уже через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные подразделения. В ходе разведки было установлено, что горит деревянная крыша склада.В 12:01 пожар удалось локализовать, а в 12:19 огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация людей не потребовалась. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.В тушении были задействованы 39 человек личного состава и 7 единиц техники.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14