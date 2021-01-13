Новый заместитель главы администрации Владивостока — начальник управления дорог и благоустройства города приступил к своим обязанностям сегодня, 13 января. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.Николай Викторович Зайцев в 2001 году окончил Хабаровский государственный технический университет по двум специальностям: автомобильные дороги и аэродромы (квалификация — инженер-строитель) и экономика и управление на предприятии (экономист-менеджер).До Владивостока успел поработать в Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске и Биробиджане. Прошел путь от дорожного рабочего до руководителя различных уровней на предприятиях и в госучреждениях дорожного хозяйства.Сообщается, что Зайцев имеет несколько ведомственных наград, среди которых благодарность министра транспорта Российской Федерации и памятная медаль — за активное участие в строительстве автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск (2010 год), а также звание лауреата Национальной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница».Нужно отметить, что управление дорог и благоустройства города - это именно та структура, которая занималась закупкой и установкой на улицах города скандально известных гранитных лавочек и совсем негранитных вазонов.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14