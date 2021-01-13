По итогам девяти месяцев 2020 года жители Приморье стали расплачиваться за товары и услуги банковскими картами гораздо чаще чем раньше. Количество таких операций выросло более чем на треть и составило почти 33 миллиона транзакций. Денежный объем оплаты «безналом» увеличился на 9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и превысил 265 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Банка России.Приморье оказалось на первом месте среди регионов ДФО по приросту доли покупок по пластиковым картам от общего количества транзакций. В крае эта доля увеличилась на 4,4 процентных пункта до 93%. Лишь 7% всех операций с картами пришлось на снятие наличных денег.Отмечено, что число операций по снятию наличных денежных средств уменьшилось на 19% или на 6 миллионов единиц.— Доля безналичных операций по картам постоянно увеличивается. В 2020 году этому способствовала и пандемия, подтолкнувшая к развитию дистанционные сервисы, и расширение платежной инфраструктуры. Так, число электронных терминалов для оплаты товаров и услуг в Приморье к октябрю превысило 46 тысяч единиц. Это на четверть больше, чем годом ранее, — прокомментировал данные замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.Всего на территории края на руках у приморцев находится более 3,7 миллиона банковских карт. Рост выдачи карт за год составил 7%. На каждого жителя края в среднем приходится две банковские карты.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14