Приморские работодатели оценили свое положение на рынке в 2020 году и сделали предварительный прогноз на новый год. Согласно аналитике службы исследований hh.ru, 18% местных работодателей предполагают сокращение штата в 2021 году. Причин тому несколько.Сразу 38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й. По позициям бизнеса ощутимо ударил коронавирус и связанные с ним ограничения. Перевод сотрудников на удаленный формат работы удовлетворил не всех, лишь 18% работодателей отметили положительный эффект от такого режима работы. Причем более половины компаний пока не знают, когда все сотрудники смогут вернуться на рабочие места, а 22% фирм и вовсе не планируют возвращаться к привычному ранее режиму работы, оставляя сотрудников на удаленке.Потери в штате были и в 2020 году: 23% работодателей вынужденно сократили свой персонал. Принимая во внимание эти факторы, почти каждый пятый работодатель (18%) предполагает, что в 2021 году придется сократить свой штат сотрудников.Нет худа без добраКвалифицированные сотрудники по-прежнему остаются востребованными на рынке труда. Две трети приморских компаний полагают, что в 2021 году удастся выправить ситуацию, увеличив численность сотрудников, а 42% работодателей уверенны в повышении заработной платы для своих подчиненных. Связано это с тем, что все же значительная доля местных компаний смотрит в 2021 год с надеждой, выше всего эта доля среди небольших и средних компаний Приморья.