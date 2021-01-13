МЧС Приморья объявило экстренное предупреждение из-за надвигающегося снежного циклона. Как сообщают специалисты Приморского УГМС, непогода ударит по региону днем 15 января. Во власти циклона вплоть до 16 января окажется южная половина края: Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, Большой Камень, ЗАТО Фокино, Анучинский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Чугуевский, Черниговский, Шкотовский муниципальные районы.По прогнозам синоптиков ожидается сильный снег: менее, чем за 12 часов выпадет от 10 до 18 миллиметров осадков- На дорогах возможны гололедица и снежный накат. В прибрежных районах местами прогнозируется метель при ветре от 20 до 25 метров в секунду (Владивостокский городской округ, Находкинский городской округ, городской округ Большой Камень, ЗАТО по городу Фокино, Лазовский, Ольгинский, Хасанский муниципальные районы), - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.Снегопад может стать причиной массовых ДТП, перекрытия участков дорог, аварий на объектах энергетики, нарушения транспортного сообщения и увеличения травматизма. Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям Приморья повременить с поездками за пределы населенных пунктов.«Чрезвычайное» ведомство уже перешло в режим повышенной готовности. В случаях ЧП, звоните по телефонам: 101 и 112.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это была только репетиция». Новый снегопад завалит Владивосток 20-сантиметровыми сугробамиРегион захватит метель с порывами ветра до 28 метров в секунду (подробнее...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14