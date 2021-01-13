Киоск самостоятельной печати посадочных талонов заработал в Международном аэропорту Владивосток. Услуга самостоятельной регистрации должна сократить время прохождения предполетных процедур.Теперь авиапассажиры смогут пройти онлайн-регистрацию на рейс, пользуясь только мобильным телефоном, а затем в зале аэровокзала самостоятельно и совершенно бесплатно распечатать посадочный талон.Пассажиры, которые ранее зарегистрировались на официальном сайте авиакомпании, получают на телефон штрихкод в виде SMS или e-mail-сообщения. Прибыв в аэровокзал, нужно вывести на экран телефона штрихкод и поднести его к оптическому считывателю киоска. Получив распечатанный талон, пассажир, если у него нет багажа, может сразу пройти в стерильную зону и предъявить его при прохождении паспортного контроля.Как сообщила пресс-служба аэропорта, киоск для распечатки талонов находится на третьем этаже комплекса перед входом в пункт досмотра.Сообщается, что необходимость получения бумажного экземпляра посадочного талона связана с требованиями службы безопасности в аэропортах России для прохождения предполетных формальностей.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14