15-летняя Полина Болчугова пропала 12 января 2021 года. Девушка просто вышла из КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 2 г. Владивостока» и не вернулась. Никто не знал, где находится Полина, и все ли с ней в порядке. К поискам пропавшей подключились волонтеры «Примпоиска».Активисты разместили информацию о Полине в сети, указав ее приметы: на вид ей 15 лет, ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, и у нее темные волосы. Было известно, что в день пропажи Полина была одета в розовую куртку, коричневую вязанную шапку, черный шарф, синие джинсы и черные кроссовки.Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Полины прекращены. К счастью, повод для этого радостный – девушку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех горожан за оказанную помощь.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14