Занятное видео появилось на просторах интернета. Как утверждает автор поста, место действия – гостинка, расположенная по адресу улица Красного знамени, 133. На кадрах мужчина при помощи привязанного друг к другу белья пытается поднять на 7 этаж пакет. Способ доставки давно известен, но встретить его в 2021 году – редкое событие.В какой-то момент один из узелков обрывается и часть белья падает вниз. Пакет так и не доставлен наверх. Миссия не выполнена. Благодаря автору поста удалось выяснить детали забавной картины.- Таксист привез по заказу, доставка алкоголя. Судя по всему, клиент заперт в квартире, но выпить хочется, - написал пользователь интернета.Чем все закончилось – неизвестно. Но приморцы в восторге от увиденного и делятся своими мнениями в комментариях:«А что, так можно было»«Нанотехнологии»«Где наши пропадали».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14