В ночь на 14 января, в канун Старого Нового года, в Партизанске орудовала группа настоящих Гринчей. Подростки разрушили новогодний городок в местном парке. Немое кино с доказательством их вандализма опубликовано в интернете. От рук парней пострадала елка и малые архитектурные форма.Жители Партизанска расстроены, ведь городок был в целости и сохранности на протяжении всех новогодних праздников и не пережил одну ночь из-за подростков. Как утверждают очевидцы, видео с камер наружного наблюдение уже изучают сотрудники полиции. Ведется розыск вандалов.Если вы знаете, что-то о героях, разрушивших городок, обратитесь в дежурную часть полиции по телефону: 8 (42363) 6-31-81.Вместе с тем, пользователи сети крайне недовольны поведением молодежи и уверены, самое действенное наказание - штраф.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.