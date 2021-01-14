В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор по уголовному делу местной жительнице, признав ее виновной в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения.С ноября 2015 по декабрь 2016 года главный бухгалтер местной управляющей компании подделывала платежные поручения, завышая размер своей зарплаты. С помощью таких махинаций женщина обокрала своего работодателя более чем на 250 тысяч рублей.С учетом полного признания вины и возмещения ущерба на стадии предварительного расследования, суд назначил экс-бухгалтеру лишение свободы сроком на 2 года условно.Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14