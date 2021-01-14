Компания Аэрофлот в ближайшее время намерена возобновить продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Ранее компания объявила о приостановке продажи субсидируемых билетов в ДФО из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования.В новом сообщении говорится, что правительством были выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок.Напомним, субсидируемые авиабилеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву будут стоить чуть более 7 тысяч рублей. Льготный билет из Владивостока в Хабаровск обойдется пассажиру в 1800 рублей.Приобрести льготный билет могут:— россияне до 23 лет, старше 55 (женщины) и 60 лет (мужчины);— инвалиды первой группы;— инвалиды с детства второй и третьей группы;— сопровождающие инвалидов первой группы или ребенка-инвалида;- многодетные семьи.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14