Серьезное ЧП случилось накануне в Первореченском районе Владивостока. По сообщениям очевидцев, из кузова грузовика выпала семитонная катушка листового металла. А так как дело было на возвышенность, махина покатилась вниз, снося все на своем пути.Неприятный инцидент произошел в районе БАМа, на Шошина, 25А. Из-за оплошности водителя в итоге пострадали лестница, ограждения и автомобили, припаркованные внизу. Ущерб еще предстоит подсчитать специалистам.Как оказалось, один из автомобилистов смог разминуться с опасным большегрузом.– Я с этими гавриками с катушкой разъезжался. Выходит, не зря не поленился и сдал назад 100 метров, чтобы через школу проехать. Неужели второй день рождения у меня, – поделился водитель.Пользователи сети активно комментируют произошедшее. Как известно, происшествия с грузовиками во Владивостоке не редкость.«Какое счастье, что никого не зацепило!!!», «Заколебали эти большегрузы со своими грузами, едешь и молишься, лишь бы ничего не прилетело из кузова», «Да, то фанера, то кирпичи, то тюки с минватой, контейнеры падают, металлолом валится. ... А тут еще и катушка! Мимо них страшно проезжать, может и колесо взорваться», «Самое интересное, что он не единственный, кто так ездит. Они вообще походу думают, что у них там все на магнитах, положил и можно не париться. Таких реально много, редко сейчас увидишь, чтоб закреплено было, а если закреплено, то у половины фиг знает, как. И те, кто остаются и крепят нормально, реально единицы. Если вдуматься, это жуть», – негодуют приморцы.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14