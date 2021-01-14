Согласно новым данным, опубликованным региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Приморском крае было зафиксировано 227 новых зараженных COVID-19.Тенденция к снижению суточной выявляемости заболевших сохраняется. Максимальным показателем выявленных за сутки больных была зафиксированная 5 декабря цифра — 244 человека. За полтора месяца показатель стал меньше почти на 2 десятка человек.Общее количество зараженных новым коронавирусом в крае с начала пандемии составило — 32539 человек.Из них за минувший день 269 человек были признаны вылечившимися от болезни. Всего признаны выздоровевшими от COVID-19 официально 24009 жителей Приморья.Еще 5 летальных исходов, вызванных новой болезнью, зарегистрировано за сутки. Всего в крае коронавирус унес жизни 434 приморцев.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14