Во Владивостоке 14 января загорелся одноэтажный барак. Около 11 часов утра очевидцы обратили внимание на столб густого дыма, распространяющегося со стороны побережья в районе Первой Речки.Уже известно, что пожар произошел по адресу: Мыс Чумака, 13. Горящее здание барачного типа тушат пожарные.В комментариях к видео, выложенному в одном из инстаграм-пабликов, посвященных событиям в столице Приморья, пользователи удивляются очень большому количеству пожаров во Владивостоке с начала нового года и выражают сочувствие людям, попавшим в беду.Обновление информации.Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщила, что информация о пожаре на улице Мыс Чумака поступила в пожарно-спасательную службу города Владивостока в 10:33.Пожарные были на месте происшествия спустя 10 минут. На момент прибытия открытым пламенем горела крыша деревянного, одноэтажного дома на четырех хозяев.В 11:37 пожар был локализован, а в 11:54 - ликвидировано открытое горение.Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.Спасатели сообщают, что эвакуировать никого не понадобилось и из-за пожара физически никто не пострадал.В ликвидации пожара участвовали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14