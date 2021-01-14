В Приморье начали делать прививки от коронавируса добровольцам из листа ожидания. В пунктах вакцинации на базе владивостокских поликлиник № 1,6,9, Находкинской и Уссурийской горбольниц проводят иммунизацию от коварной болезни. Но в канун церковного праздника Крещение Господне медики советуют не забывать о соблюдении требований к вакцинации и дают свои рекомендации для тех, кто решил окунуться в купель под открытым небом.— Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации, — отметила врач центра медицинской профилактики Ирина Дега.Врачи рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19 за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний.Также медики напоминают, что купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями:— сердечно-сосудистой системы;— центральной и периферической нервной системы;— заболеваниями дыхательных путей;— кожных заболеваний;— онкологических заболеваний;— заболеванием сахарным диабетом.С осторожностью моржеванием следует заниматься и пожилым людям.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.Для прохождения вакцинации жители края могут обратиться в свою поликлинику и записаться в лист ожидания. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится добровольно и бесплатно.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14