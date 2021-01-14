Минэнерго утвердило инвестиционную программу АО «ДРСК» до 2023 года с объемом финансирования в размере 21,8 млрд. руб. За этот период будет введено в эксплуатацию 1 тыс. МВА трансформаторной мощности и 3 тыс. км линий электропередачи. Компании предстоит выполнить 2038 проектов на территории пяти регионов Дальнего Востока.Основное внимание в компании уделят технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям, а также строительству и реконструкции энергообъектов для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, ЕАО и Юга Якутии.Энергетики ДРСК в Приморском крае проведут реконструкцию ПС 110 кВ «Западная» с установкой трансформатора мощностью 63 МВА в г. Артем, также планируется реконструкция ПС 35 кВ «Академическая» во Владивостоке.В Амурской области в целях развития г. Свободный планируется строительство нескольких электросетевых объектов: ПС 110 кВ «Новый Центр питания» мощностью 80 МВА, ТП 10/0,4 кВ мощностью 57 МВА и ЛЭП напряжением 110-0,4 кВ общей протяженностью 78 км.Для решения вопроса нехватки мощности южной части Хабаровска и прилегающих СНТ планируется выполнение работ по строительству ПС 110 кВ «Амуркабель» мощностью 80 МВА.На территории ЕАО в период до 2023 года планируется реконструкция распределительных сетей 0,4-6 кВ г. Облучье суммарной мощностью 4,9 МВА и ВЛ протяженностью 34,4 км.Существенный объем средств инвестиционной программы ДРСК будет направлен на удовлетворение растущего спроса дальневосточников на технологическое присоединение. В 2020 году в компанию поступило около 16 тысяч новых заявок на присоединение, по сравнению с предыдущим периодом рост ставил составил 10%.Все мероприятия, включённые в инвестпрограмму, согласованы с ФАС России, АО «СО ЕЭС», Ассоциацией «НП Совет рынка», Минвостокразвития России, экспертными ведомствами, органами власти субъектов РФ и прошли общественные слушания.