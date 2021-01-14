«Сильно так бахнуло, что аж рама улетела», – рассказывают очевидцы происшествия ЧП в Уссурийске. По словам местных жителей, что-то взорвалось на балконе многоэтажного жилого дома на Энегельса, 61. При этом горожане уверяют, что в квартире в это время находились двое детей. К счастью, обошлось без пострадавших. Судя по всему, ребятишки смогли самостоятельно покинуть помещение.Тревожный вызов на пульт оперативного дежурного пожарной охраны от обеспокоенных свидетелей поступил 13 января в 15:59. К моменту приезда пожарных часть балкона была объята огнем.– На балконе было возгорание. Горел шкаф и вещи. Огонь распространился на 1 квадратный метр. Эвакуация не понадобилась, никто не пострадал, – отметил специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.Жители дома отмечают, что на балконе мог взорваться газовый баллон. Однако точную причину происшествия после экспертизы установят специалисты.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14