Необычный поступок работника компании, эвакуирующей авто, вызвал обсуждение в сети. Очевидец запечатлел, как специалист с погруженной на борт машиной, пришел на выручку к другому автомобилисту, оказавшемуся в беде.История развернулась рядом с домом №10 по улице Крылова, на односторонней дороге. Как отмечают очевидцы, Subaru Impreza двумя колесами провалилась в сугроб, выбраться из которого водитель самостоятельно не смог.– Стырил машину эвакуатор, пока ехал, спас из снежного плена другую машину. Итог: Одно плохое дело и одно хорошее. Карма: -100+100=0, – поделился администратор популярного паблика Владивостока.Местные жители поделились своими мнениями на этот счет.«Спас Subaru. Молодец. За Impreza плюсик в карму», «А что значит стырил? Эвакуаторы разве воруют авто? Разве не водители, которые бросают свои авто как попало, воруют время у других? Почему в отсутствии парковок принято винить эвакуаторы? Представим, что их нет. Кто будет эвакуировать авто после ДТП, когда дорога заблокирована или при поимке пьяных или накуренных? Не ставьте в неположенном месте, и эвакуаторщики будут сидеть без работы», «Этот город спасут миллион эвакуаторов и платные парковки», – отмечают горожане.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14