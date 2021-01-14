Во Владивостоке окончательно определено место под возведение мечети. Культовое сооружение возведут в районе Дальхимпрома недалеко от здания по адресу: Проселочная, 30. Об этом сообщил VL. ru со ссылкой на заместителя директора департамента внутренней политики Приморского края Ольгу Ивченко.«Земельный участок в районе Дальхимпрома был выбран приморским министерством имущественных и земельных отношений совместно с крупнейшими мусульманскими организациями Владивостока и Артема. Создана обзорная схема участка, есть утвержденный проект здания, будущее местоположение которого неоднократно отображалось, в том числе и в протоколах заседаний рабочей группы», — рассказала чиновница.Ольга Ивченко также сообщила, что особое внимание при поиске места было уделено мнению владивостокцев, в первую очередь тех, кому предстоит жить по соседству с мечетью. Было проведено соответствующее социологическое исследование, которое показало, что 78% респондентов не против строительства.Казанская мечеть во Владивостоке расположится на участке 6680 квадратных метров. Само здание будет иметь площадь 424 квадратных метра на двух этажах. В нем планируется два молельных зала: для мужчин и женщин. Также в здании будут отдельная комната для имама, гардеробы и служебные помещения. Высота купола мечети должна составить 15 метров, а двух минаретов — 28.Планируется построить и автостоянку на 36 мест для машин и семь для автобусов.Сообщается, что На постройку республика готова выделить 100 миллионов рублей. Об этом в 2018 году сказал в ходе визита во Владивосток заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Власти Приморья оказывают содействие в выделении земли и решении оргвопросов.По словам председателя религиозной организации мусульман «Ислам» Рамиля Кильмухаметова, до начала строительства пройдет процедура передачи земли, которая сейчас принадлежит Минобороны. Военные сначала передадут землю на баланс края, а затем правительство передаст ее под строительство. Возводить мечеть могут начать уже в этом году.Вопрос строительства мечети во Владивостоке назрел давно. В разные годы назывались территории и сроки возведения, но планы так и не были воплощены.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14