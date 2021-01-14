В связи с экстренным предупреждением об ухудшении погоды в Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности сроком на трое суток.На предприятии составлены графики круглосуточного дежурства оперативного, административного и ремонтного персонала. Готовы к проведению оперативных работ бригады, спецтехника, техники, запас материалов. В филиале ведется мониторинг изменения погодных условий.Согласно прогнозу погоды, 15 января в южной половине Приморья ожидается сильный снег с количеством от 10 до 18 мм за 12 часов. В прибрежных районах местами пройдет метель при ветре от 20 до 25 м/с.Циклон накроет Владивостокский, Артёмовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, городской округ Большой Камень, ЗАТО Фокино, Анучинский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Чугуевский, Черниговский, Шкотовский муниципальные районы.Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.