Скандал, который разразился из-за сообщения о скрытой камере в VIP-сауне Уссурийска, не утихает. Напомним, что в сети появилось видео, на котором видно, что в дальнем углу помещения популярной в городе бани, в которой расположен бассейн, установлена камера. Кто-то из гостей обнаружил ее и записал видео-доказательство.Пользователи сети были, мягко говоря, ошарашены, ведь многие сами там часто отдыхали. Никто не хотел быть актером немого кино, снятого тайком от «героев». В итоге приморцы были единодушны в решении проблемы – они намерены писать заявление в полицию.Вместе с тем, руководство сауны на своей странице в интернете опубликовало свое - новое видео, на котором от камеры не осталось и следа. Администрация уверяет посетителей, что видеокамеры здесь никогда и не было, а кадры, которые попали в сеть - ничто иное, как недобросовестная конкуренция..ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВас снимает скрытая камера. VIP-сауна в Приморье оказалась в центре скандалаСама баня уже успела прокомментировать случившееся (подробности...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14