28 морских судов, в разные годы конфискованных у браконьеров за незаконный, браконьерский вылов водных биологических ресурсов, будут уничтожены.Решение об этом было принято не сразу. Сначала суда были выставлены на продажу. В Сахалинской области продавали 10 судов, на Камчатке — 11, в Приморском крае — 7. Признанные по сюрвейерскому заключению конструктивно погибшими суда продавались на металлолом, чтобы очистить прибрежные акватории от проржавевших остовов. Увы, ни одни торги так и не состоялись. Теперь суда, которые с 2017 года в соответствии с постановлением о приватизации принадлежат государству, должны быть уничтожены.Как сообщает VL.ru, информации об этих судах не так много. Из найденных журналистами историй трех судов «Эктон», «Sun Bee» и «Репун», можно сделать вывод, что их последние плавания вполне обоснованно закончились конфискацией и улова, и самих плавсредств.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14