Во ВГУЭС специалисты лаборатории FabLab и студенты кафедры информационных технологий и систем визуализировали памятник китобоям, который энтузиасты уже несколько лет хотят установить во Владивостоке.К специалистам университета обратился капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях «Антарктика за кормой» Виктор Щербатюк. По его просьбе отсканировали макет памятника, чтобы посмотреть, как бронзовый монумент будет смотреться на предполагаемом месте установки — южной террасе Морского вокзала Владивостока.Руководитель FabLab Александр Аршинов и студент 4-го курса, техник лаборатории Никита Куксин отсканировали макет в программе Artec Studio. Затем все сканы были «склеены» между собой, в программе ZBrush модель обработали и привели в итоговый вид.Еще один студент 4-го курса, техник лаборатории Денис Куценко сфотографировал место, где планируется установить памятник, наложил текстуры на готовую 3D модель, а после — вписал объект в фото и произвел фотокоррекцию.СПРАВКА:Fablab — это сеть открытых цифровых лабораторий 3D-моделирования и прототипирования. Fablab ВГУЭС — первая подобная площадка на Дальнем Востоке, оснащенная высокотехнологичным оборудованием и специализированным программным обеспечением для цифрового производства, позволяющим быстро и в рамках одной лаборатории реализовывать творческие идеи.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14