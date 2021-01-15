Уссурийской таможне удалось избавиться от взяточника в ее рядах. Факт получения незаконного вознаграждения выявили сотрудники отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни совместно с УФСБ по Приморскому краю. За беспрепятственный вывоз товаров должностное лицо получило от предпринимателя свыше 240 тысяч рублей.Как сообщил отдел по связям с общественностью ДВТУ, в результате оперативно-розыскных мероприятий таможенник был задержан. Материалы по факту получения взятки были переданы в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».Сейчас следственные органы решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14