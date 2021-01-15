Представители муниципального предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» (СГТ) сообщили о том, что сегодня, 15 января, с 10 часов на спуске улицы Капитана Шефнера будет ограничено движение автотранспорта.Сделано это будет из-за предстоящей непогоды: по прогнозам синоптиков сегодня и завтра на Владивосток обрушится циклон со снегом и сильным ветром.«Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать массовые дорожно-транспортные происшествия», — считают представители предприятия.Движение на крутом участке улицы Капитана Шефнера будет возобновлено после окончания непогоды и очистке спуска от снега и льда.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14