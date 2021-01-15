Строительство духовно-просветительского центра святого благоверного князя Александра Невского на острове Русском рядом с ДВФУ обсудили на встрече в епархиальном управлении Владивостокской епархии митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и бывший премьер-министр РФ, а ныне председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин.Как сообщил митрополит, он попросил помощи в проектировании и строительстве центра лично у гендиректора группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслана Кондратова. На сегодня совместно выбран проект центра и готовится разрешительная документация для начала работ.Как сообщается на официальном сайте Владивостокской епархии, храмовый комплекс будет состоять из каменного храма вместимостью 500 человек, малого деревянного храма, звонницы и духовно-просветительского центра с музеем и актовым залом. Также планируется установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Комплекс хотят возвести на возвышенности с видом на бухту Аякс площадью около 2,5 гектара.«Близость к кампусу ДВФУ позволит интегрировать деятельность центра, направленную на сохранение традиционных нравственных ценностей и православной культуры, в образовательные программы факультетов теологии, философии, регионоведения крупнейшего дальневосточного университета», — считают представители РПЦ.Историко-выставочный центр будет посвящен завоеванию Дальнего Востока Россией, с описанием роли личностей: Н. Н. Муравьева-Амурского, Г. И. Невельского, Н. П. Игнатьева, А. П. Шошина. Будет создан музей истории российского офицерства, интегрированный с музеем «Владивостокская крепость», в части мало изученного до сих пор пласта православия защитников Дальнего Востока.Сергей Степашин поддержал идею постройки православного комплекса на острове Русском именно в этом месте и даже выразил готовность войти в состав его попечительского совета.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14