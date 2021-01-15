Из-за снегопада во Владивостоке 15 января 2021 года мэр краевого центра Олег Гуменюк рекомендовал руководителям предприятий и организаций города сократить рабочий день.Ожидается, что уже начавшийся в столице Приморья снег, усилится после обеда и будет сопровождаться сильным ветром. По прогнозам, выпадет до 15 миллиметров осадков, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.С такой же рекомендацией — отпустить работников пораньше — обратился к руководителям и глава края Олег Кожемяко. По его мнению, такой подход позволит снизить риск пробок и аварий на дорогах в городах и районах Приморья, где начался снегопад.Основной удар снежного циклона предположительно придется на юго-восточные территории Приморья. Речь идет о Владивостоке, Артеме, Находке, Большом Камне, Фокино, Хасанском, Партизанском, Ольгинском районах, Лазовском округе.Автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте.Просьба гражданам о нештатных ситуациях сообщать по телефонам 112, 101 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222-333.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14