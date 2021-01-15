Второе экстренное предупреждение разослало МЧС из-за снегопада во Владивостоке 15 января 2021 года. СМС-уведомление пришло горожанам на мобильные. В сообщении спасатели в очередной раз напоминают приморцам о том, что 15 и 16 января в южных районах края прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. Ожидается отрыв льда в Амурском и Уссурийском заливах. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства напоминают – выход на лед опасен.- Возможен отрыв льда от береговой кромки, прошу рыбаков не подвергать себя опасности. Рыба никуда не денется, можно организовать рыбалку в более безопасное время. Пока циклон проходит по Приморскому краю, прошу без нужды не выходить на лед, - отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.Напомним, что первое экстренное предупреждение из-за снегопада во Владивостоке 15 января 2021 МЧС сделало 13 января. По данным синоптиков, сильный снежный циклон будет оказывать влияние на погоду в Приморье вплоть до 16 января. На это раз регион завалит настоящим снегопадом. Ожидается, что количество осадков будет в два раза больше, чем во время прохождения первого в этом году циклона.Местных жителей просят на время непогоды воздержаться от дальних поездок, а автомобилистов отказаться от машин в пользу общественного транспорта.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14