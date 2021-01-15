Не прошло и двух часов, как из-за снегопада во Владивостоке 15 января 2021 года образовались пробки. Пока ситуация на дорогах не такая критичная, но с каждой минутой дорожная обстановка усложняется.Так, согласно сервису \\"Яндекс.пробки\\" движение во Владивостоке к 12:50 оценивается в 5 баллов. Пробка сейчас на Русской улице от кольца Багратиона до путепровода на Второй Речке. Затор по проспекту 100-летия Владивостока от Русской улицы до улицы Фирсова. Затруднено движение по Золотому мосту в сторону Крылова и по Стрелковой улице от Ватутина до Воропаева.Постепенно скапливается пробка на Спортивной и на Борисенко, на Светланской от центральной площади до улицы Лазо и на Партизанском проспекте от Уборевича до кольца инструментального завода.Водителей просят не парковать автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14