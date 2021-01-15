15 января, как и предупреждали синоптики, Приморье оказалось во власти мощного циклона. С самого утра на небе появились снежинки, а уже ближе к обеду погода всерьез разгулялась. Метель и сильный ветер обрушились на регион. Снежный циклон 15 января 2021 стал причиной сбоя в графике вылетов из Владивостока в другие города.- Задержан рейс, вылетающий в Москву в 17:03. Самолет обрабатывали противообледенительной жидкостью. Из-за непогоды отменены вылеты по 4 направлениям: Терней, Преображение и Дальнегорск, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе аэропорта Владивосток.Задержек самолетов, которые должны приземлиться во Владивосток, нет. Все прибытия - по расписанию, его можно посмотреть в онлайн-табло. Аэропорт дальневосточной столицы работает в штатном режиме. Тем временем интенсивность осадков лишь увеличивается. Будьте осторожны на дорогах.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14